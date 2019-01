Driveclub è il racing game più giocato su PlayStation 4

Uscito nell'ormai lontano 2014 come una delle primissime esclusive PlayStation 4, Driveclub ha macinato ottimi numeri, rivelandosi il racing game più guidato della console Sony, con 10.5 milioni di utenti, battendo anche Gran Turismo Sport, che si ferma a una comunque ottima quota 6.6 milioni.

I numeri sono forniti da Gamstat, il sito che calcola approssimativamente il numero di gamer che ha giocato a un determinato gioco, e va detto che i calcoli dunque non sono precisissimi per diversi motivi.

Oltre al fatto che si tratti di numeri indicativi per stessa ammissione del sito, che conta il numero di giocatori e non le vendite di un titolo, si tratta di dati fermi a novembre 2018 e che nel caso del racing game di Evolution Studios, sono stati aiutati da alcuni fattori, tra cui ad esempio l'edizione PlayStation Plus del gioco, disponibile tra il 25 giugno e il 6 ottobre del 2015, che ha sicuramente in qualche modo contribuito all'innalzamento dei numeri del videogame.

L'uscita di Driveclub VR invece non dovrebbe aver influito sul totale, visto che il sito basa i propri calcoli anche sulla lista trofei dei videogame, e la versione VR del gioco aveva una trophylist separata.

Si tratta in ogni caso di un ottimo risultato per il racing game, che dopo un lancio piuttosto travagliato è maturato nel tempo, divenendo uno dei giochi di guida più apprezzati di questa gen, anche se ciò non è servito ad evitare la chiusura dello studio da parte di Sony.

Attualmente molti membri del team di sviluppo sono stati assunti da Codemasters, ed hanno dato vita al deludente Onrush, mentre il game director di Driveclub, Paul Rustchynsky, è entrato a far parte di Slightly Mad Studios, e chissà che non contribuirà ad un nuovo racing sulla tanto vociferata console Mad Box.

Voi che ne pensate? Siete tra i circa 10.5 milioni che hanno giocato al titolo di Evolution Studios?