Driveclub rimosso da PS Store per via delle licenze, rivela l'ex direttore

"Per essere chiari, come la maggior parte dei giochi di corse anche Driveclub deve essere stato ritirato per motivi che hanno a che fare con le licenze", ha spiegato l'ex boss di Evolution Studios avvermando che "è una pratica standard in tutto il settore del gaming da circa cinque anni, quindi se siete interessati a giocarlo compratelo prima che sia finito per sempre".

"#DRIVECLUB Servers to Be Shut Down in 2020, Game Gets Delisted This August"https://t.co/1ln5torBrV — Paul Rustchynsky (@Rushy33) 30 marzo 2019

Deals will vary game to game and with different manufacturers. It is possible to get longer deals or extend them, but the cost of licensing cars shouldn't be underestimated. — Paul Rustchynsky (@Rushy33) 31 marzo 2019