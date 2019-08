DriveClub all'ultimo giro di corsa: la rimozione dal PS Store è imminente

I bolidi di DriveClub stanno per compiere il loro ultimo giro di pista su PlayStation 4. Come preannunciato da Sony con un comunicato ufficiale pubblicato a fine marzo, il famoso gioco di guida di Evolution Studios (con relative espansioni) sarà presto rimosso dal PS Store assieme a DriveClub VR e DriveClub Bikes.

Il termine ultimo per l'acquisto di DriveClub da parte dell'utenza di PlayStation 4 interessata a sfrecciare sui circuiti digitali di questo ambizioso arcade racing venato di elementi simulativi saranno le ore 00:59 di domenica 1 settembre.

La rimozione di DriveClub dal negozio digitale di PS4 comporterà la fine del supporto ufficiale al titolo, ma non la sua definitiva chiusura: chi vorrà cimentarsi con le sfide della modalità multiplayer, infatti, potrà continuare a farlo fino all'una di notte del primo aprile del 2020.

La chiusura dei server che avverrà a fine marzo del prossimo anno comporterà anche la conclusione degli aggiornamenti alle classifiche, delle funzionalità social e del sistema deputato all'acquisizione dei punti esperienza per il proprio Club. Chi possiede già il gioco, o decide di acquistarlo proprio adesso su PS Store prima che venga rimosso dal catalogo, potrà comunque divertirsi con le numerosissime attività della carriera e con la modalità VR.

Quanto alle motivazioni di questa dolorosa rimozione dal negozio digitale di PS4, l'ex direttore di Evolution Studios Paul Rustchynsky ha espresso il suo parere affermando che tale decisione è stata presa da Sony in virtù della mancata estensione delle licenze delle auto presenti nel titolo. E voi, cosa ne pensate di questa dolorosa scelta? Servitevi pure del modulo dei commenti per condividere il vostro parere al riguardo e, perchè no, i vostri ricordi di DriveClub, uno dei giochi di guida più amati (e al tempo stesso criticati) di questa generazione.