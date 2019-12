DrLupo e altri top streamer annunciano un accordo con Twitch: resteranno sulla piattaforma

Nel corso della serata odierna, martedì 10 dicembre, tre grandi personalità del gaming streaming hanno annunciato di aver siglato un nuovo accordo con Twitch.

In particolare, protagonisti della vicenda sono Benjamin "DrLupo" Lupo, Saqib "Lirik" Zahid e Timothy "TimTheTatman" Betar. Tutte e tre le note personalità dell'universo streaming hanno reso nota la notizia tramite un messaggio condiviso tramite il proprio account Twitter ufficiale. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, con i tre cinguettii i tre streamer hanno infatti reso noto al proprio pubblico l'intenzione di mantenere la propria attività sulla piattaforma di proprietà di Amazon. DrLupo, Lirik e TimTheTatman proseguiranno dunque la propria carriera come streamer tramite i propri Canali su Twitch, caratterizzati da un grande seguito di pubblico. Tutte e tre le personalità possono essere considerati come dei "veterani" sulla piattaforma: DrLupo e TimTheTatman vi operano infatti sin dal 2012, mentre l'esordio di Lirik risale al 2011.



Nel recente passato, altri celebri content creator hanno invece annunciato la scelta di abbandonare Twitch in favore di altri portali. Grande interesse aveva ad esempio destato la decisione di Ninja di spostare la propria attività su Mixer. Alcune settimane fa, anche la streamer Ewok ha annunciato che lascerà Twitch in favore di Mixer.