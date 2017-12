Druckmann: avete visto le parti più rifinite di The Last of Us 2, il resto è un casino

Nei Druckmann è stato recentemente ospite del podcast. In questa occasione, il creative director di The Last of Us Part II ha parlato dei trailer pubblicati fino a questo momento dae dello stato dei lavori.

Riferendosi al trailer mostrato durante la Paris Games Week, lo sviluppatore ha affermato: "Questa parte e qualche altra sono al momento le più rifinite del gioco, perché sapevamo che le avremmo mostrate, ma ora abbiamo un lavoro spaventoso davanti a noi. [...] Abbiamo questo piccolo frammento di cinque minuti, adesso come possiamo convertirlo in decine di ore di gameplay mantenendo la stessa intensità e crudezza? Le persone non vedono che il resto è ancora un gran casino". Le parole di Neil Druckmann lasciano intendere senza troppi giri di parole, purtroppo, che il team ha bisogno ancora di molto tempo per mettere insieme i pezzi e dare una forma vera e propria a The Last of Us Part II. Ricordiamo che recentemente Naughty Dog ha confermato che rivedremo il gioco in occasione dell'E3 2018.