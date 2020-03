Druckmann loda le animazioni di The Last of Us Part 2, risponde il director di God of War

Negli ultimi giorni Naughty Dog si è ritrovata al centro di diverse polemiche innescate da un articolo di Jason Schreier (nota penna di Kotaku) con le testimonianze di alcuni dipendenti ed ex impiegati che hanno dipinto un ambiente di lavoro problematico.

Il pezzo ha inoltre spinto un ex animatore di Naughty Dog, Jonathan Cooper, ad uscire allo scoperto con una dichiarazione che ha ulteriormente rincarato la dose, con accuse decisamente pesanti nei confronti dello studio californiano. Nel frattempo, Neil Druckmann, direttore artistico e scrittore di The Last of Us Part 2, è intervenuto su twitter per lodare le animazioni del gioco e il team che le ha plasmate: "Anche dopo diversi anni passati a lavorarci, sono ancora impressionato dalle animazioni di Part 2. Abbiamo uno dei migliori - se non il migliore - team di animatori dell'industria, sia per quanto riguarda le abilità nell'animare sia per le conoscenze tecniche. Non vedo l'ora che possiate apprezzare questo incredibile lavoro".

Cory Barlog, director di God of War, anch'egli orgoglioso del suo team di animatori, non se l'è fatto dire due volte e si è subito inserito nella discussione: "Ho sentito dire che pure Santa Monica ha dei grandi animatori! Non vedo l'ora di mettere le mani sul gioco. Auguro il meglio a te e al team".

Avremo modo di apprezzare il lavoro svolto in tutti questi anni dai ragazzi di Naughty Dog tra poco più di due mesi: The Last of Us Part 2 verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro il prossimo 29 maggio. Nel frattempo, vi invitiamo a guardare la video-analisi del gameplay di The Last of Us Part 2 curata dal nostro Francesco Fossetti.