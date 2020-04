Drug Dealer Simulator: un gioco da sballo per PC, ecco la demo

Drug Dealer Simulator è uno dei giochi PC più chiacchierati del momento, e non è difficile capire perchè. Come il nome lascia intuire, ci troviamo di fronte ad un gioco che ci permetterà di vestire gli sporchi panni di un venditore di sostanze illegali.

Questa la sinossi diffusa dagli sviluppatori: "Hai mai pensato di espandere il tuo impero del crimine, senza conseguenze legali e morali? Simulalo! Ora potrai finalmente infilarti nei vicoli bui del business dello spaccio di droga! Parti in piccolo, cresci in grande: inizia la tua avventura in un modesto e sporco nascondiglio e fatti strada per controllare il territorio, assumere i tuoi galoppini e condurre affari pericolosi. Diventa una mente organizzativa dello spaccio di strada oppure un gangster spietato - dipende da te. Ma fai attenzione! Non c’è nulla di facile nel mondo del crimine..."

In Drug Dealer Simulator dovrete tenere sotto controllo le spedizioni, preparare la merce per la vendita, organizzare la distribuzione, evitare le pattuglie di polizia e gli agguati delle gang locali, con l'obiettivo di far crescere il proprio business. Un simulatore piuttosto controverso che sta già ricevendo molta attenzione da parte della stampa e del pubblico... lo avete provato? Fateci sapere cosa ne pensate, Drug Dealer Simulator è in vendita al prezzo di 16.79 euro, disponibile anche una demo gratis scaricabile da Steam.