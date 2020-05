Drug Dealer Simulator: Video Recensione del simulatore di spaccio per novelli Walter White

Sbucato letteralmente dal nulla, Drug Dealer Simulator è rapidamente diventato un fenomeno di vendite su Steam. Come mai? Cos'ha di tanto speciale?

Drug Dealer Simulator vi permette di scoprire i retroscena legati al business della droga e dello spaccio. Si tratta di un gioco sviluppato in totale economia, che non nasconde la sua natura indipendente, ma ricco di idee interessanti figlie del talento, dell'ironia e della personalità dei ragazzi di Byterunners Game Studio.

Gli sviluppatori hanno creato un micro-mondo ricco di dettagli e, soprattutto, molto attento a tutte le reali dinamiche del commercio della droga. I giocatori cominciano come dei semplici pusher, effettuando consegne a domicilio, cercando di accaparrarsi dei clienti con campioni gratuiti e stando attenti agli sbirri, il cui comportamento è ben riprodotto e muta in base alle ore del giorno. Ben presto si aggiungono altre meccaniche, come la produzione delle droghe, che vi trasformeranno in dei novelli Walter White/Heisenberg di Breaking Bad. Sulla lunga diventa un po' ripetitivo, mentre la storyline presta il fianco ad alcuni difetti, ma il gioco è in continua a ricevere aggiornamenti costanti che ne ampliano e rifiniscono le meccaniche.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a guardare la Video Recensione allegata in cima a questa notizia e a leggere la nostra recensione di Drug Dealer Simulator. Il gioco può essere acquistato su Steam al prezzo budget di 16,79 euro, ed è anche corredato da una demo gratuita.