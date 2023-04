Il Druido di Diablo 4 in video: il guerriero mutaforma scatena la sua furia

Non bastassero le forti emozioni restituite dalla tempesta d'ossa scatenata dal Barbaro di Diablo 4, i ragazzi di Blizzard riaprono una finestra sull'universo a tinte oscure di Sanctuarium per darci in pasto un nuovo video approfondimento dedicato, questa volta, ai Druidi.

La casa di Irvine descrive i Druidi come guerrieri mutaforma dalla ferocia inaudita, degli avversari temibili che attingono alla forza della Natura per trasformarsi e combattere al fianco delle creature di Sanctuarium.

Il ventaglio di abilità, poteri ed equipaggiamenti dei Druidi abbraccia le forze ancestrali di Terra, Vento e Tempesta, dando modo ai giocatori di scatenare la collera degli elementi sulle schiere di demoni che oseranno ostacolare il cammino di ogni mutaforma.

dal 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.