Dry Drowing: annunciata la data di lancio su Switch del thriller italiano

Proprio come anticipato durante gli scorsi mesi, VLG Publishing ci dà oggi conferma di come Dry Drowing, visual novel a tema thriller psicologico sviluppata dalla software house italiana V e già disponibile su PC, si appresti a sbarcare anche su Nintendo Switch.

Dry Drowing sarà disponibile in formato Nintendo Switch a partire dal 22 febbraio. Publisher e sviluppatore hanno poi aggiunto che un'edizione per PlayStation 4 del gioco è in arrivo nel corso della primavera, non fornendo però una data di lancio più precisa.

"Ambientato nell’anno 2066, nei meandri della distopica città di Nova Polemos, Dry Drowning cala i giocatori all’interno di una fitta rete di misteri e raccapriccianti omicidi, ispirati ad antichi miti greci", recita la descrizione del gioco fornitaci dal publisher VLG. "Il titolo è una visual novel di nuova concezione, ed affronta nel corso dell’evolversi della storia, tematiche mature e controverse quali il razzismo, il sessismo, l’immigrazione e la politica estremista. Da sottolineare inoltre l’innovativo sistema di gioco che gestisce l’elemento d’indagine, che consente al giocatore, mediante l’azione di una serie di meccaniche di gioco, di scoprire realmente se il proprio interlocutore stia dicendo o meno la verità".

Leonardo Interactive, publisher italiano proprietario dell’etichetta VLG, ha definito perfetta Nintendo Switch per il suo thriller, che consentirà ai giocatori di intraprendere un'avventura ramificata in cui le decisioni che prenderete di volta in volta plasmeranno in modo profondo l'evoluzione della trama, la quale si costituisce di oltre 150 percorsi narrativi e tre finali distinti. Intanto vi proponiamo un precedente trailer di Dry Drowing, riportato in cima alla notizia, con cui potete farvi una prima idea sulle caratteristiche ludiche e visive del prodotto.