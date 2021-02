Dry Drowning arriva su Nintendo Switch: il thriller cyberpunk italiano ora disponibile

Dopo aver ufficialmente annunciato la data di lancio di Dry Drowning su Nintendo Switch, la software house italiana di Studio V celebra oggi il lancio del gioco.

A partire dalla giornata odierna - lunedì 22 febbraio - Dry Drowning porta gli intrighi della città Stato di Nova Polemos anche sulla console ibrida della casa di Kyoto. Una serie di misteriosi ed efferati omicidi ispirati alla mitologia greca hanno terrorizzato per anni i cittadini di questa distopica e ipertecnologica metropoli del futuro. A dare la caccia al serial killer noto come Pandora, sono stati per anni, oltre alle forze di polizia, anche i detective della Foley Investigations. Dopo aver causato l'arresto di due innocenti, poi condannati alla sedia elettrica, i due investigatori, Mordred ed Hera, sono stati attaccati da stampa e opinione pubblica.



A distanza di anni e contestualmente all'assoluzione dei detective per insufficienza di prove, il killer torna a colpire in maniera plateale. Questa volta, nel caso è coinvolto anche un noto politico estremista, xenofobo e pericoloso. Da queste premesse parte una nuova caccia a Pandora, tra bivi morali e indagini che potranno portare a molteplici epiloghi. Per farvi un'idea più precisa delle atmosfere del gioco italiano, potete visionare l'ultimo trailer di Dry Drowning.