Dry Drowning: il thriller italiano ha una finestra di lancio per Nintendo Switch

Leonardo Interactive, publisher italiano proprietario dell’etichetta VLG Publishing, in collaborazione con Studio V, annuncia ufficialmente che Dry Drowning, visual novel a tema thriller psicologico, sarà disponibile anche su Nintendo Switch nel corso del primo trimestre del 2021.

Oltre alla possibilità di vestire i panni dell’investigatore Mordred Foley vivendo l’accattivante indagine a Nova Polemos, il porting propone una localizzazione in inglese totalmente rinnovata. Il titolo nominato Miglior gioco d’esordio italiano nel 2019 in occasione degli Italian Game Awards, ha vinto una serie di premi assegnati stampa specializzata sia in Italia che all’estero.

"Dry Drowning è ideale per Nintendo Switch, e piacerà moltissimo agli appassionati di gialli e thriller. La storia consente al giocatore di misurarsi rispetto a scelte morali molto difficili da prendere", dichiara Daniele Falcone, General Manager di Leonardo Interactive. "Con oltre 150 percorsi narrativi e tre finali differenti giocatori potranno vivere un’esperienza immersiva estesa e coinvolgente".

Ambientato nell’anno 2066, nei meandri della distopica città di Nova Polemos, Dry Drowning cala i giocatori all’interno di una fitta rete di misteri e raccapriccianti omicidi, ispirati ad antichi miti greci. Il titolo è una visual novel di nuova concezione, ed affronta nel corso dell’evolversi della storia, tematiche mature e controverse quali il razzismo, il sessismo, l’immigrazione e la politica estremista. Da sottolineare inoltre l’innovativo sistema di gioco che gestisce l’elemento d’indagine, che consente al giocatore, mediante l’azione di una serie di meccaniche di gioco, di scoprire realmente se il proprio interlocutore stia dicendo o meno la verità.

Dry Drowning verrà lanciato per Nintendo Switch nel primo trimestre del 2021. Il gioco è attualmente disponibile su Steam, GOG, itch.io e Utomik.