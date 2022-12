DS2: come sarà il sequel di Death Stranding? Le ultime da Hideo Kojima

Il primo trailer di Death Stranding 2 è pieno di misteri e in tanti si chiedono se la nuova avventura sci-fi di Hideo Kojima sarà o meno un sequel 'classico'. Il papà di Metal Gear ha le idee chiare in merito: riassumiamo le ultime dichiarazioni del producer e game designer giapponese.

L'eclettico fondatore di Kojima Productions e il suo team hanno disseminato di indizi il video d'annuncio di DS2 dai Game Awards 2022, invitando gli appassionati a ricomporre le tessere di un puzzle ludico e narrativo che ci terrà compagnia nei prossimi mesi.

Intanto, Kojima ha colto l'occasione offertagli dal suo podcast Brain Structure su Spotify per aiutarci a dipanare questo mistero sottolineando come Death Stranding 2 non sarà soltanto un 'semplice' sequel diretto, ma assumerà i contorni di un'esperienza ancora più articolata.

Pur centellinando le informazioni come gocce che preannunciano a Sam Bridges l'arrivo di un fronte temporalesco carico di cronopioggia, il boss di Kojima Productions lascia così presagire dei grandi colpi di scena per il corriere interpretato da Norman Reedus e il rapporto intrecciato dallo stesso Sam con Fragile. Non è chiaro, quindi, se DS2 assumerà i contorni di un sequel, di un prequel o, perché no, persino di entrambi: l'unica certezza è rappresentata dalla volontà, dichiarata a più riprese da Hideo Kojima, di sorprenderci ancora una volta con un'opera che, proprio come la cronopioggia, è destinata a 'lasciare il segno'.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Kojima Productions per questa importante esclusiva PlayStation 5, vi ricordiamo che sono disponibili gli avatar PSN gratis di Death Stranding 2.