DS2 è il sequel di Death Stranding: il trailer presentato da Kojima!

In seguito all'avvistamento di Lea Seydoux nei teaser di Hideo Kojima, arriva l'annuncio ufficiale del sequel di Death Stranding, che avrà il titolo di DS2.

A presentare la produzione, ci ha pensato un enigmatico ed evocativo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Per l'occasione, tornano in scena diversi volti del primo Death Stranding. Particolarmente presente il personaggio di Fragile, che sembra avere un ruolo ancora più centrale della vicenda precedente. Presente all'appello anche Norman Reedus, che ritorna a vestire i panni di un Sam Porter Bridges decisamente invecchiato.

Confermata inoltre la presenza nel cast di Troy Baker, anche se non è stato mostrato per il momento il personaggio di Higgs, da lui interpretato nel primo Death Stranding. Come già anticipato da Hideo Kojima con i teaser pubblicati nelle ultime settimane, all'interno di DS2 faranno la propria apparizione anche nuovi personaggi principali, interpretati dalle attrici Elle Fanning e Shioli Kutsuna.



Il secondo gioco firmato dall'indipendente Kojima Productions sarà ancora una volta prodotto in collaborazione con Sony Interactive Entertainment. Possiamo dunque immaginare che DS2 troverà spazio in esclusiva PlayStation 5 al lancio. Non è però da escludere un successivo approdo su PC, come accaduto per il primo Death Stranding. Al momento nulla è stato confermato su questo fronte.



