DStars Awards 2023, svelate le nomination: da Soulstice a Martha is Dead, chi sarà GOTY?

DStars è lieta di annunciare le nomination per i DStars Awards 2023, premi dedicati al meglio del meglio dell'industria videoludica italiana e di tutto ciò che ruota attorno ad essa. In lizza videogiochi, studi di sviluppo, professionisti della comunicazione e non solo.

Con i DStars Awards, gli organizzatori intendono innanzitutto celebrare e supportare gli studi italiani che hanno dimostrato di possedere un grande talento. A contendersi il premio più ambito, quello di Gioco dell'Anno, sono Soulstice di Reply Game Studios, Ravenous Devils di Bad Vices Games, Martha is Dead di LKA, Saturnalia di Santa Ragione e Hell is Others di Yonder. A seguire trovate tutte le shotlist, elaborate grazie alle votazioni inviate da ben 160 sviluppatori italiani:

BEST SPECIAL INITIATIVE

IVIPRO Days

Games to Women

The Geek Recipe

Video Games Lab

Console Generation

BEST DEVELOPMENT SCHOOL

Digital Bros Game Academy

AIV

Big Rock

Vigamus Academy

NABA

BEST NEW STUDIO

Axel Fox

HOOK

BitNine

Safe Place Studio

Pixel Conflict

STUDIO OF THE YEAR

Reply Game Studios

Santa Ragione

LKA

Bad Vices Games

Stormind Games

GAME OF THE YEAR

Soulstice [Reply Game Studios]

Ravenous Devils [Bad Vices Games]

Martha is Dead [LKA]

Saturnalia [Santa Ragione]

Hell is Others [Yonder]

PRODUCTION STAR

Filippo Gabello [34BigThings]

Pietro Righi Riva [Santa Ragione]

Cristian Gambadori [Bad Vices Games]

Alessio Alfonsi [Stormind Games]

Samuele Perseo [Reply Game Studios]

ART & ANIMATION STAR

Gaetano Caltabiano [Stormind Games]

Michele Bertolini [34BigThings]

Christian Ronchi [Reply Game Studios]

Lorenzo Nocchi [LKA]

Matteo Leoni [BitNine Studio]

PROGRAMMING STAR

Luca Spazzoli [BitNine Studio]

Giuseppe Portelli [34BigThings]

Alessio Belli [LKA]

Gaetano Carpinato [Stormind Games]

Cristian Gambadori [Bad Vices Games]

DESIGN STAR

Manuel Moavero [Stormind Games]

Giuseppe Enrico Franchi [34BigThings]

Marco Mortillaro [Reply Game Studios]

Andrea Leoni [BitNine Studio]

Giuseppe Mancini [Yonder]

MARKETING, PR & BIZ DEV STAR

Antonio Cannata [Stormind Games]

Cristian Gambadori [Bad Vices Games]

Luca Dalcò [LKA]

Gerardo Verna [Trinity Team]

Valerio Di Donato [34BigThings]

MANAGEMENT STAR

Antonio Cannata [Stormind Games]

Cristian Gambadori [Bad Vices Games]

Luca Dalcò [LKA]

Francesco Bruschi [3D Clouds]

Pietro Righi Riva [Santa Ragione]

FAR STAR

Luca Galante [Poncle]

Gero Miccichè [Electronic Arts]

Leonard Menchiari [Flying Wild Hog]

Elisabetta Silli [Activision Blizzard]

Rachele Doimo [Square Enix West]

JOURNALISM STAR

Dario Marchetti [RAI]

Gianluca Rocco [TGCom]

Simone Trimarchi [Repubblica]

Lorenzo Fantoni [Italian Tech]

Luca Tremolada [Il Sole 24 Ore]

INDUSTRY STAR

Luca Galante [Poncle]

Filippo Rizzante [Reply Game Studios]

Antonio Cannata [Stormind Games]

I vincitori saranno annunciati venerdì 24 marzo durante una trasmissione in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Sabato 25 marzo è invece previsto DStars Connects, una conferenza digitale che vedrà i panel di alcune delle realtà più note dell'industria (tra cui Obsidian Entertainment, SuperMassive Games e Wizards of The Coast) presentati per l'occasione dall'ambasciatore Rami Ismail (qui il programma completo). Gli sviluppatori italiani parteciperanno invece ad una live di 10 ore presentata nal nostro Alessandro Bruni.