DStars Connects, oggi su Twich: dalle 17:00, con Alessandro Bruni e Alberto Belli

In seguito al reveal ufficiale dei titoli protagonisti delle nomination ai DStars Awards 2023, si avvicina il momento di scoprire i vincitori della manifestazione dedicata alla scena videoludica italiana.

Per scandire il percorso di avvicinamento all'evento finale dei DStars Connects, il canale Twitch di Everyeye si appresta a ospitare un appuntamento dedicato. Nel corso della giornata di oggi - venerdì 24 marzo - Alessandro Bruni sarà infatti live per una diretta a tema. Ad affiancare il volto di Everyeye, sarà presente un ospite d'eccezione: Alberto Belli, fondatore e CEO di Gamera Interactive, team autore di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms. L'appuntamento prenderà il via alle ore 17:00 in punto, sui lidi del canale Twitch di Everyeye.



Il nostro coverage dedicato a DStars Connects però non si esaurisce qui. Nel corso della giornata di domenica 26 marzo, Alessandro Bruni sarà infatti nuovamente in diretta per ospitare una ricca sessione di appuntamenti dedicati al mondo dei videogiochi. A partire dalle 9:30, il canale Twitch di Everyeye darà spazio ai momenti di approfondimento organizzati per l'evento DStars. Tra i tanti temi, vi sarà spazio per discutere di Video Game Therapy, del processo creativo di Pentiment e di gaming design. Invitandovi a consultare il programma completo di DStars Connects, vi diamo appuntamento su Twitch!