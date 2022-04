Il DualSense si può aggiornare su PC senza passare da PS5, ecco come fare

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di aggiornare il DualSense di PS5 direttamente da PC, fino ad oggi per installare gli update del firmware era necessario utilizzare la PlayStation 5 ma grazie alla nuova app di Sony per Windows non è più così.

Sony ha pubblicato l'applicazione Aggiornamento firmware per il controller wireless DualSense per PC Windows, tutti i possessori di un DualSense potranno quindi aggiornare il joypad senza dover usare la console, molto comodo per chi gioca solo su Personal Computer senza possedere effettivamente una PlayStation 5. La procedura è molto semplice, ecco come fare per aggiornare il DualSense.

Come aggiornare il DualSense di PS5 su PC

La prima cosa da fare è scaricare l'applicazione Aggiornamento firmware per il controller wireless DualSense, l'app è gratis ed è compatibile con Windows 10 a 64-bit o Windows 11. Una volta scaricata l'applicazione cliccate sull'eseguibile e seguite le istruzioni per installare il software, terminato il processo lanciate l'applicazione, collegate il DualSense al computer utilizzando un cavo USB e premete il pulsante aggiorna per avviare il download dell'aggiornamento.

Importante: non spegnere il computer o scollegare il DualSense durante il processo di aggiornamento, al termine dell'update comparirà un messaggio su schermo, cliccate su OK per terminare la procedura. Non è possibile aggiornare più controller insieme, ogni joypad dovrà essere aggiornato singolarmente.