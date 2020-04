DualSense: caratteristiche del controller PS5, confermata la batteria interna ricaricabile

Nella giornata di ieri Sony ha svelato il nuovo controller PS5, chiamato DualSense e non più DualShock, un joypad pensato per accompagnare i giocatori nel futuro dei videogiochi. Ma quali sono le novità del DualSense? Scopriamole insieme

Il nuovo design dovrebbe migliorare l'ergonomia generale ed il grip, per quanto riguarda i pulsanti Sony mantiene le ormai consuete leve simmetriche (marchio di fabbrica anche dei "vecchi" DualShock), da notare come il D-Pad ed i quattro tasti triangolo, croce, cerchio e quadrato siano ora trasparenti, almeno per quanto riguarda il controller bianco e nero mostrato nelle prime foto ufficiali.

La doppia colorazione sembra essere un tratto distintivo del DualSense e alcuni membri della community hanno già realizzato mockup immaginando il joypad PS5 nero o in altre tonalità come nero/azzurro, nero/giallo e nero/rosa.

DualSense Caratteristiche

Nuovo design con doppia colorazione

Feedback Aptico

Grilletti Adattivi

Batteria interna ricaricabile (ingresso USB-C)

Nuovo pulsante Create (in sostituzione di Share)

Microfono integrato

Nuova Lightbar intorno al Touchpad

Confermati i grilletti adattivi ed il feedback aptico, i trigger cambiano angolazione e dimensione per poter ospitare i componenti meccanici necessari per garantire la resistenza meccanica. Scompare il tasto Share, sostituito dal nuovo Create, inoltre viene adottata una nuova soluzione estetica per la Lightbar con illuminazione che ora corre a filo sui bordi del Touchpad.

Il nuovo DualSense integra anche un microfono e una batteria interna ricaricabile (tramite porta USB Type-C) che garantirà una autonomia almeno in linea con quella del DualShock 4. Purtroppo i dettagli esatti sulla capacità della batteria, sul peso e sulle dimensioni non sono ancora noti, così come il prezzo al pubblico e la presenza di altre colorazioni al lancio. Cosa ne pensate del nuovo DualSense di PS5? Il controller Sony è riuscito ad attirare la vostra attenzione?