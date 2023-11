Il nuovo DualSense Cobalt Blue è già scontato su Amazon

Su Amazon sono apparsi da pochi mesi le nuovissime colorazioni dei DualSense di Sony annunciate durante l'ultimo State of Play, Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver, scopriamone il prezzo di acquisto e le offerte attive oggi.

Durante lo State of Play di settembre, Sony ha annuncito tre nuovissime colorazioni per il controller di PlayStation 5, le tonalità metalizzate con dei colori assolutamente inediti per l'ultima console di Sony.

Le versioni Volcanic Red, Cobalt Blue sono uscite il 3 di novembre di quest'anno, la versione blue è in offerta con lo sconto del 13% al prezzo di 65 euro invece di un prezzo di listino di 74,99 euro, la versione Red è acquistabile al prezzo di listino e la colorazione Sterling Silver uscirà il prossimo anno, esattamente il 26 gennaio. Quella grigia è preordinabile al prezzo di listino di 74,99 euro con spedizione gratuita anche se non siete abbonati ad Amazon Prime e prezzo minimo garantito, che vi permetterà di risparmiare se il prezzo dalla data dell'ordine a quella di spedizione dovesse scendere.

Di seguito i link per acquistare i DualSense nelle nuove colorazioni metalizzate:

Le caratteristiche tecniche rispetto ai controller già in commercio rimangono invariate, con la piena compatibilità anche ai PC, grilletti adattivi, feedback aptico e batteria che garantisce la stessa durata delle precedenti versioni.

