DualSense: come si chiamano tutti i tasti del controller PS5?

Sulla parte frontale del controller DualSense di PlayStation 5 troviamo oltre al D-Pad/croce direzionale anche i quattro tasti azione con i simboli PlayStation, i due pulsanti Opzioni/Crea e le due levette analogiche, ma non solo.

Ecco tutti i pulsanti del controller così come descritti da Sony in base a questa immagine. La stessa configurazione si applica sia al DualSense che al DualSense Edge.

A) Tasti direzionali

B) Tasto crea per aprire il menu crea e acquisire screenshot e clip video

C) Touch Pad

D) Options apre il menu opzioni

E) Tasti azione Croce, Cerchio, Triangolo e Quadrato

F) Levetta analogica destra/tasto R3 se premuto

G) Tasto PS per accedere al centro di controllo

H) Mute per disattivare l'altoparlante dle DualSense

I) Levetta sinistra/ tasto L3 se premuto

Da segnalare poi i tasti dorsali e i grilletti R1/R1 (A nell'immagine qui sotto) e L1/L2 (B nell'immagine qui sotto) mentre come detto per attivare i tasti L3 e R3 basta premere le levette analogiche del DualSense. Su queste pagine vi abbiamo anche parlato di un pulsante segreto del controller DualSense di PS5: lo trovate sul retro del joypad, guardando bene vedrete un piccolo foro con un tasto sul fondo. Questo serve per resettare il controller e dovreste usarlo solamente in caso di emergenza, ma state tranquilli, è impossibile premerlo per sbaglio e non c'è modo di fare alcun danno involontariamente.