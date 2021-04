DualSense: come collegare il controller di PS5 a iPhone o Android

Il DualSense di PlayStation 5 ha rappresentato un’importante evoluzione tecnologica nel mercato dei controller, grazie a novità come il feedback aptico e i trigger adattivi che promettono ai giocatori di sperimentare sensazioni tattili mai provate prima durante le loro sessioni di gameplay.

Tutte queste innovazioni non hanno però impedito al nuovo controller sviluppato dal colosso giapponese di svolgere anche le sue funzioni più classiche, tra cui la possibilità di essere utilizzato su smartphone come controller generico grazie alle sue funzionalità bluetooth. Di conseguenza, il DualSense può effettivamente essere utilizzato come controller associato ad uno smartphone con sistema operativo Android oppure iOS - il supporto per il DualSense su iOS è stato aggiunto grazie all'aggiornamento 14.5 del sistema operativo - ma prima dell’uso richiede una semplice procedura di associazione.

Per collegare il controller al vostro smartphone dovrete per prima cosa attivare le funzioni di ricerca bluetooth di quest’ultimo tramite il menu delle impostazioni, dopodiché dovrete fare la stessa cosa sul controller: tenete quindi premuti per alcuni secondi i tasti Share (ovvero il tasto posizionato in alto a sinistra del touchpad) e il tasto PS contemporaneamente. A seguito di questa operazione i led del DualSense inizieranno a lampeggiare, illuminandosi di un colore blu: questo significa che il controller è visibile al vostro smartphone, e potrete effettuare l’accoppiamento selezionando l’opzione Controller Wireless dalla lista dei dispositivi disponibili mostrata all’interno della schermata delle impostazioni bluetooth.

Dopo aver effettuato con successo l’accoppiamento potrete finalmente iniziare ad utilizzare il controller DualSense sul vostro smartphone Android oppure iPhone. Nel caso in cui vogliate poi ricollegare il controller alla vostra PlayStation 5 vi basterà collegarlo nuovamente alla console utilizzando il cavo USB in dotazione.