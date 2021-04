DualSense: ecco come un giocatore ha aggiunto un tasto in più al pad PS5

Sony ha svolto un ottimo lavoro nel progettare e realizzare il DualSense di PS5, con il controller che è stato accolto favorevolmente sia dalla critica che dai fortunati giocatori che sono riusciti ad aggiudarsi la propria console next-gen, ancora oggi quasi introvabile nei negozi a causa dei continui problemi di produzione.

Tuttavia, nel contesto dei giochi competitivi, i tradizionali controller per console continuano a limitare i giocatori, se facciamo un paragone con la maggiore libertà d'azione di cui possono godere i PC player. Un utente ha così ben pensato di ingegnarsi e aggiungere un pulsante aggiuntivo al DualSense, in modo da potersela giocare maggiormente alla pari con gli utenti PC negli FPS multiplayer online.

Il complesso procedimento per installare il tasto inedito è stato mostrato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima, e prevede l'utilizzo di due cacciaviti, alcuni cavi, un saldatore e un filo, una pistola per colla, un trapano e infine un pulsante a vostra scelta da posizionare nella parte interna dell'impugnatura del controller. In questo modo, sareste capaci di effettuare diverse manovre in contemporanea in-game, potendo ad esempio mirare, sparare e saltare allo stesso tempo. Un vantaggio competitivo che però arriva al costo di un grosso rischio: l'intera operazione risulta abbastanza intricata se non siete particolarmente pratici nella gestione dei componenti meccanici ed elettronici del pad, senza considerare che smontando la periferica ne andrete ad intaccare la garanzia. Cosa ne pensate del lavoro svolto dall'utente?

Approfittiamo dell'occasione per segnalarvi che PS5 è tornata in vendita su MediaWorld, sebbene alcuni utenti abbiano segnalato delle difficoltà nel riuscire a completare l'acquisto online della console Sony.