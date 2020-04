DualSense: concept per PS5 e controller a tema Death Stranding, Spiderman e molti altri!

Se in seguito al reveal del controller ufficiale di PlayStation 5, la community si è "limitata" a immaginare colorazioni alternative del DualSense, col passare delle ore la fantasia della community scorre sempre più fervida e libera.

Dopo paragoni che hanno chiamato in causa persino Star Wars e Dragon Ball per commentare il design del controller PS5, ora i giocatori hanno elaborato ulteriori fan-art dedicate all'erede del Dualshock 4. Come potete verificare in calce a questa news, alcune di queste si ispirano a celebri produzioni nate dagli studi Firt Party di casa Sony. Tra questi possiamo citare Marvel's Spider-Man, di Insomniac Games, o God of War, di Santa Monica. Non mancano poi gli omaggi al passato del brand o a produzioni più recenti come Death Stranding di Kojima Productions, in procinto di approdare anche su PC.



Alcuni utenti più fantasiosi hanno invece provato ad accostare il design scelto da Sony per il proprio nuovo pad a possibili concept di quella che sarà la forma definitiva dell'attesa PlayStation 5. Un utente, in particolare, ha ripreso il motivo bicolore, riproponendo il contrasto bianco/nero anche sulla scocca della console next-gen. Altro appassionato ha invece adottato un approccio più "conservativo", virando sul total black. Cosa ve ne pare delle creazioni dei fan?