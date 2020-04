Dualsense, controller PS5: tra Dragon Ball, Avengers e Star Wars, la community si scatena!

Cogliendo il pubblico decisamente di sorpresa, nel corso della serata di martedì 7 aprile, i vertici di casa Sony hanno deciso di presentare il controller ufficiale di PS5.

L'hardware perde l'ormai tradizionale dicitura di "DualShock" per convertirsi in "DualSense". Il cambio nella nomenclatura non è tuttavia l'unica modifica: decisamente innovativo per gli standard dei modelli del passato, il nuovo controller sfoggia infatti un cromatismo peculiare, con una colorazione in bianco e nero. Non ci è voluto molto tempo: in seguito al reveal, la community videoludica si è letteralmente sbizzarrita nell'immaginare bizzarre fonti d'ispirazione per il DualSense, tra cui spiccano, tra gli altri, Star Wars, Detroit: Become Human e Avengers.

Ma non solo, c'è anche chi ha già immaginato più o meno insolite forme di personalizzazione, con controller PlayStation 5 ispirati a diversi modelli di calzature Nike. Altri, più morigerati, si sono "limitati" a ipotizzare colorazioni alternative, che vanno ad affiancarsi all'ipotetico DualSense PS5 di colore nero già proposto dal pubblico a breve distanza dal reveal. C'è persino chi chiama in causa la tecnica della fusione di Dragon Ball Z per commentare con ironia il nuovo design.



Direttamente in calce a questa news, potete dunque visionare una piccola rassegna delle creazioni finora realizzate dagli appassionati: e voi cosa ne pensate, vi piace il DualSense?