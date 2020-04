DualSense, Sony finalmente rivoluziona il pad su PlayStation 5

A inizio settimana Sony Interactive Entertainment ha annunciato il controller di PlayStation 5: addio DualShock, benvenuto DualSense, questo il nome del joypad che accompagnerà la console next-gen al debutto sul mercato il prossimo autunno.

La compagnia ha svelato il design del joypad ma sono ancora tanti i punti da chiarire, per questo abbiamo pensato di realizzare un video, con l'obiettivo di sciogliere la maggior parte dei dubbi sul nuovo controller.

Dimensioni e peso del DualSense non sono ancora state svelate ma una serie di confronti con il DualShock 4 permettono di farsi una prima idea su questi aspetti, inoltre analizziamo nel dettaglio il D-Pad, i grilletti adattivi, le possibilità legate al feedback aptico e il grande Touchpad, senza dimenticare il nuovo pulsante Create e la grande novità del microfono integrato. E ancora, i pareri di Pete Hines, Andrea Pessino, Naughty Dog e altri sviluppatori dell'industria.

Tutto quello che sappiamo sul DualSense in un video, in attesa che Sony sveli nuovi dettagli come le altre eventuali colorazioni disponibili, il prezzo e l'esatta autonomia della batteria, le cui prestazioni sono ad oggi definite "in linea con quella del DualShock di PlayStation 4".