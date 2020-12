DualSense: quanto costa il controller della PlayStation 5?

Insieme a PlayStation 5 ha fatto il suo debutto il nuovo controller di PS5, denominato DualSense, con Sony che ha quindi deciso di abbandonare il nome DualShock per evidenziare al meglio il distacco netto tra i "vecchi" ed il nuovo joypad. Ma quanto costa il controller di PS5?

Scopri un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente con l'innovativo controller per PS5, dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici. Il controller wireless DualSense include anche un microfono integrato e il tasto "Crea", che si inseriscono perfettamente nell'iconico design confortevole. Goditi diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l'ambiente nei giochi. Dalla sensazione di piegare un arco a schiacciare i freni in un'auto da corsa, sentirai una connessione fisica con le tue azioni sullo schermo. Goditi il ​​rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili con l'accelerometro e il giroscopio integrati.

Il DualSense della PS5 costa 69.99 su Amazon.it, questo il prezzo di listino applicato anche da altri rivenditori come Mediaworld, GameStopZing, Euronics, Unieuro e altre catene, nel momento in cui scriviamo non sono previsti sconti per acquistare il DualSense a prezzo ridotto, non è escluso però che nel 2021 il controller possa trovarsi ad un prezzo più basso con sconti e offerte.