DualSense: disponibili i Driver Bluetooth Intel aggiornati per Windows 10/11

Il DualSense ha appena ricevuto dei miglioramenti, ma non su PlayStation 5. Intel ha appena messo a disposizione dei nuovi driver Bluetooth che, tra le altre cose, migliorano il supporto al controller di Sony su PC Windows 10 e 11.

I nuovi Intel Wireless Bluetooth Driver 23.30.0 sono ora disponibili al download dal sito ufficiale di Intel sia per Windows 10 che per Windows 11. Se possedete un PC con un processore Intel dovreste automaticamente già possedere la precedente versione di questi driver. Se non siete sicuri della tipologia di scheda montata dalla vostra macchina e volete essere sicuri di non combinare guai, allora vi consigliamo di utilizzare il Tool di Aggiornamento Automatico per Driver e Software scaricabile dall'indirizzo fornito poco sopra.

Stando al changelog ufficiale fornito da Intel, Wireless Bluetooth Driver 23.30.0 apportano, tra le varie cose, anche delle migliorie al supporto del Dualsense di PS5 su Windows 10 e 11. Più precisamente, "migliorano la connettività per un secondo controller di gioco DualSense". A rigor di logica, dunque, dovrebbero consentire l'impiego di un secondo controller DualSense sul medesimo PC, consentendo il gioco in multiplayer locale, tuttavia non abbiamo ancora avuto modo di testare la funzionalità.

In linea generale, i nuovi Driver 23.30.0 di Intel hanno anche migliorato la stabilità dei dispositivi Bluetooth per Windows 10 e 11 dopo la ripresa dalle modalità Sospensione e Ibernazione.