DualSense e EA Sports FC 24 in bundle ad un prezzo scontato su Amazon

Ottima promozione su Amazon se siete alla ricerca di una promozione per acquistare il nuovo titolo calcistico di EA Sports, FC 24 è infatti in offerta su Amazon assieme ad un controller per PS5 DualSense ad un prezzo speciale, vediamo lo sconto.

Il bundle speciale ci viene offerto quest'oggi al prezzo speciale di 105,99 euro con lo sconto di 14 euro (12%) dal prezzo di listino di 119,99 euro, clicca qui per approfittare della promozione su Amazon.

All'interno della confezione troveremo ovviamente il controller per PS5 ed una copia digitale di EA Sports FC 24, se acquistati singolarmente il gioco per PS5 costa 65 euro a questo link, il DualSense di colore bianco è acquistabile a questo link al prezzo di 60,99 euro, acquistando il bundle in promozione è possibile risparmiare ben 20 euro.

Vi ricordiamo che anche in EA Sports FC 24 le funzioni del DualSense sono sfruttate a dovere, sarà possibile provare le sensazioni reali delle azioni di gioco e dell'ambiente simulate dal feedback aptico, grazie ai grilletti adattivi sarà possibile sperimentare i vari livelli di tensione e di forza grazie alla pressione delle dita nei grilletti.

