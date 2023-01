DualSense Edge ha una batteria più piccola della versione Standard, rivela un teardown

Il DualSense Edge è da oggi finalmente disponibile, e chi ha già messo le mani sul controller premium realizzato da Sony sta già mettendo sotto la lende di ingrandimento le differenze con il DualSense standard di PlayStation 5.

Tramite le dichiarazioni della casa giapponese sapevamo già che il DualSense Edge avrebbe avuto una batteria moderatamente meno performante se confrontata con quella del pad standard. Un teardown effettuato dalla compagnia di elettronica Budd's Controllers ci conferma che la batteria del controller premium è letteralmente più piccola ed ha capacità inferiore rispetto al normale DualSense.

Il DualSense Edge include una batteria da 1050 mAh, rispetto a quella da 1.560 mAh del DualSense originale, che a sua volta rappresentava un aumento rispetto ai 1.000 mAh del DualShock 4 di PS4. I mAh (milliampere-ora) indicano la carica di energia che una batteria manterrà e per quanto tempo un dispositivo funzionerà prima che debba essere ricaricata.

Vale la pena notare che il lato negativo di avere una batteria più piccola può essere attenuato da un consumo di energia inferiore o più efficiente, ma come ha notato Sony nella sua stessa dichiarazione, l'Edge sacrifica la durata del suo funzionamento wireless per fare spazio a prestazioni migliori e feature inedite come i pulsanti posteriori, i grilletti regolabili e gli stick analogici sostituibili, all'interno di un form factor simile all'originale.

Sony ha confezionato una serie di video per configurare al meglio il controller DualSense Edge.