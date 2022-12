DualSense Edge: come è nato il controller pro di PS5? Lo svela Sony nel nuovo video

Dopo aver mostrato le incredibili novità del DualSense Edge, Sony Interactive Entertainment confeziona un video approfondimento che spiega come è nato il design del nuovo controller pro di PlayStation 5.

Nel filmato, i progettisti del prossima iterazione di controller PlayStation si alternano per ripercorrere le tappe fondamentali del lungo percorso compiuto per progettare il design e le singole componenti del DualSense Edge.

Lo sguardo dietro le quinte offertoci dai curatori del canale YouTube di PlayStation ci permette così di sbirciare tra le pieghe del lavoro profuso dai progettisti del colosso tecnologico giapponese per dare forma a quello che gli stessi esponenti di Sony descrivono come "il primo controller ultra-personalizzabile e ad alte prestazioni di PlayStation". Nel video, gli esponenti del team che ha realizzato il DualSense Edge spiegano anche quali sono state le loro principali fonti d'ispirazione per il form factor del controller e le sue funzionalità più avanzate.

Il filmato ci permette di dare anche una prima occhiata all'interfaccia utente su PlayStation 5 a cui accedere per personalizzare le funzioni del controller in base alle proprie necessità. Il controller wireless DualSense Edge sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2023 in tutto il mondo. Per un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche tecniche, sulle funzionalità e sul design del controller, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra prova del DualSense Edge di PS5.