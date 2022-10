DualSense Edge: dove si può comprare in Italia il nuovo controller di PS5?

Sony ha annunciato la data di uscita e il prezzo del DualSense Edge di PlayStation 5, versione "PRO" del controller in arrivo nel 2023. I preordini apriranno a fine ottobre 2022, ma quali sono i rivenditori che permetteranno di effettuare il preorder?

Per quanto riguarda l'Italia purtroppo non ci sono ancora informazioni certe, sappiamo che il DualSense Edge sarà disponibile dal 26 gennaio 2023 in Europa al prezzo di 239.99 euro mentre il pack aggiuntivo con i moduli levetta sostitutivi costa 24,99 euro. Nella confezione base sono inclusi oltre al DualSense Edge anche i seguenti accessori:

2 cappucci standard

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

Alloggiamento del connettore

Cavo intrecciato USB

Custodia per il trasporto

I preordini del DualSense Edge aprono il 25 ottobre 2022 su PlayStation Direct in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia, Olanda, Germania, Belgio e Lussemburgo, mentre per quanto riguarda l'Italia, Sony fa sapere che "i pre-ordini per il controller e i moduli levetta sostituibili saranno disponibili a partire da martedì 25 ottobre presso i rivenditori selezionati. Verifica la disponibilità presso il tuo rivenditore locale."

Non è chiaro dunque se il DualSense Edge sarà disponibile presso i principali retailer come Amazon, Euronics, Mediaworld, Unieuro, GameTekk, Gamelife e GameStop o se il controller sarà disponibile in esclusiva presso alcuni retailer, con l'approssimarsi della data di apertura dei preordini ne sapremo sicuramente di più.