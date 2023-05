DualSense Edge: ora in forte sconto su Amazon Italia

Il nuovo controller Sony DualSense Edge uscito da pochi mesi, creato per garantire delle prestazioni senza precedenti e dalla personalizzazione come non si era mai vista prima, è in super offerta oggi su Amazon Italia, vediamo il prezzo.

Grazie ad uno sconto direttamente nella pagina del controller e ad un altro aggiuntivo una volta inserito l'articolo nel carrello, oggi è possibile pagarlo solamente 185 euro, con lo sconto di 55 euro dal prezzo di listino di 239,99 euro, non era mai stato in vendita ad un prezzo così basso.

Clicca qui per acquistare il controller DualSense Edge al prezzo più basso dal lancio

Il controller Wireless DualSense Edge per PS5 ci permette di personalizzare le nostre esperienze di gioco, questo grazie ai controlli rimappabili, levette analogiche e grilletti regolabili in sensibilità, possibilità di passare da un profilo all'altro (utile per personalizzare il controller con i diversi giochi), una nuova interfaccia utente, una nuova impugnatura più confortevole, feedback aptico e grilletti adattivi.

All'interno della confezione saranno inclusi: una custodia per il trasporto, ovviamente il controller DualSense Edge, un cavo intrecciato USB, 2 cappucci standard, 2 cappucci alti a cupola, 2 cappucci bassi a cupola, 2 tasti posteriori a mezza cupola, 2 tasti posteriori levetta e l'alloggiamento del connettore.