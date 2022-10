DualSense Edge per PS5: preordini aperti da oggi, ma non Italia

A partire da martedì 25 ottobre, Sony ha aperto i preordini del controller DualSense Edge per PlayStation 5, disponibile ora per il preoder tramite la rete PlayStation Direct nei paesi dove lo store è disponibile. Questo purtroppo esclude l'Italia.

Oltre agli Stati Uniti, PlayStation Direct è disponibile in Germania, Olanda, Belgio, Regno Unito, Francia e Lussemburgo, mentre in Italia lo store di Sony non è attivo e dunque non è possibile effettuare il preordine del controller.

DualSense Edge costa 239.99 euro, la disponibilità è prevista per il 26 gennaio 2013, lo stesso giorno uscirà anche il pack aggiuntivo con i moduli levetta extra al prezzo di 24,99 euro. All'interno della confezione troviamo:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

Il DualSense Edge esce a gennaio 2023, per quanto riguarda i preordini in Italia, la speranza è che il controller possa essere reso disponibile per il preacquisto presso i principali rivenditori fisici e online come Amazon, GameStop, Mediaworld e altre catene o rivenditori indipendenti, ad oggi però tutto tace e come detto nel nostro paese non è possibile preordinare in alcun modo il DualSense Edge.