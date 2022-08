DualSense Edge: svelato il contenuto della confezione del controller pro per PS5

Nel corso del pomeriggio, Sony ha aggiornato il suo sito ufficiale con una serie di informazioni aggiuntive sul suo DualSense Edge, versione più costosa del controller di PlayStation 5 che propone componenti sostituibili, tasti aggiuntivi e altri extra tipici delle perfieriche premium.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nella confezione del DualSense Edge di PS5:

DualSense Edge wireless controller

Cavo USB di tipo C intrecciato

Una coppia di stick analogici standard

Una coppia di stick analogici alti

Una coppia di stick analogici bassi

Una coppia di stick analogici di altezza media

Due tasti per la parte posteriore

Dispositivo di blocco per il cavo

Custodia da trasporto

Va precisato che i moduli degli stick analogici inclusi nella confezione sono solo due e quelli presenti nell'elenco corrispondono ai cosiddetti 'caps', ovvero la parte con cui va a contatto il dito, anch'essa intercambiabile con parti che offrono grip e altezze di tipo diverso.

Non vi sono ancora informazioni in merito al prezzo e alla finestra di lancio del dispositivo, ma l'arrivo costante di nuovi dettagli sul controller lasciano intuire che non manchi molto ad un reveal completo. Nel frattempo, vi rimandiamo al trailer ufficiale del DualSense Edge mostrato all'Opening Night Live della Gamescom 2022.

