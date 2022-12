DualSense Edge: l'ultimo trailer dedicato alle feature mostra le incredibili novità

L'attesa per un 2023 ricco di tanti contenuti passa anche attraverso il desiderio, da parte di moltissimi giocatori, di poter finalmente provare con mano ciò che la next-gen targata Sony ha da offrire anche sul fronte periferiche. Dopo l'annuncio tutte le informazioni sul Dualsense Edge, è tempo di vedere cos'ha da offrire il controller.

Nelle ultime ore, infatti, Sony ha caricato un nuovo trailer sul canale Youtube di PlayStation Italia, interamente dedicato a tutte le feature che andranno a caratterizzare il DualSense Edge. Il nuovo hardware targato PlayStation ha grandi meraviglie da offrire a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un'esperienza inedita rispetto alla concezione del gaming su console e con il controller, anche grazie ad una serie di implementazioni che andranno a modificare del tutto il proprio modo di videogiocare.

DualSense Edge fa rima con personalizzazione, come dimostrato dalla presenza dell'alta personalizzazione della mappatura dei tasti esistenti. Si tratta di una miglioria non di poco conto, soprattutto per tutti quegli utenti fortemente interessati ad un'esperienza multiplayer-centrica, anche se in aggiunta a questa alta modificabilità del DualSense Edge si aggiunge la possibilità di intercambiare i cappucci delle levette e non solo.

Infatti, il piatto forte di questo nuovo controller - pensato anche e soprattutto per una nicchia ristretta di utenti interessati al gaming competitivo - è la possibilità di sostituire l'intero modulo delle levette, dei tasti posteriori che potranno essere mappati in modo da avere due tasti aggiuntivi e tanto altro ancora, ma non solo. Tra le tante cose, i possessori di DualSense Edge avranno modo di regolare anche il blocco dei grilletti e le zone morte degli analogici, garantendo di fatto un'alta competitività online ance grazie alle levette regolabili.

A tutto questo, però, non verranno certamente sottratte le interessanti feature garantite dal classico DualSense: anche nella versione Edge del controller, quindi, vi sarà il feedback adattivo ed i grilletti adattivi. DualSense Edge promette il massimo dell'esperienza targata Sony, con nuove feature tutte da scoprire come, ad esempio, il profilo dei comandi personalizzabili rapidamente. Ricordiamo anche che all'interno della confezione saranno presenti:

Un controller wireless DualSense Edge

Cavo USB rivestito

Due coperture per levette standard

Due coperture dal profilo rialzato

Due coperture dal profilo ribassato

Due tasti posteriori a mezza cupola

Due tasti posteriori a leva

Alloggiamento del connettore

Custodia per il trasporto

Rispetto all'ultima volta in cui Sony ha svelato il contenuto della confezione di DualSense Edge, dunque, non vi sono grandi novità sul fronte di ciò che verrà venduto all'utenza PlayStation.