DualSense Edge: trucchi e consigli per configurare al meglio il controller pro di PS5

Se avete appena acquistato il costoso DualSense Edge per PlayStation 5 (e PC) e avete bisogno di qualche consiglio su come si utilizzano i tasti aggiuntivi oppure su come si configurano i vari profili, sappiate che vi trovate nel posto giusto.

Guida ai tasti extra

Ecco di seguito una breve rassegna dei tasti aggiuntivi del DualSense Edge:

Tasto Fn (Funzione) sinistro/destro Regolatori di fine corsa R2/L2 Vano tasto posteriore sinistro/destro Tasto di ripristino Fermo Release

Tralasciando il Tasto Fn di cui vi parleremo in un secondo momento poiché coinvolto nella gestione dei profili, i Regolatori di fine corsa sono posizionati nella parte posteriore della periferica e permettono di decidere se diminuire la corsa dei grilletti: in questo modo, ad esempio, è possibile sparare negli shooter senza dover premere il tasto fino in fondo, velocizzando il fuoco. Sul vano posteriore sinistro e destro è invece possibile montare tasti di forma varia, ai quali si possono assegnare diverse funzionalità attraverso i profili personalizzati. Troviamo poi il tasto di ripristino, presente anche nel normale DualSense, la cui pressione con un oggetto sottile consente di resettare il dispositivo. Infine vi è il Fermo Release, che vi servirà solo nel caso in cui dobbiate sostituire una delle due levette analogiche, poiché sblocca la scocca anteriore e permette al giocatore di smontarla.

Come accedere al Menu delle Funzioni

Una delle nozioni più importanti da sapere per i possessori di un DualSense Edge consiste nelle modalità d'accesso al Menu delle Funzioni, fondamentale per poter modificare in maniera rapida ed intuitiva alcune delle opzioni del controller. Per aprire questo menu occorre premere contemporaneamente il Tasto Fn sinistro ed Options: si aprirà così un menu a tendina nella parte bassa dello schermo, attraverso il quale sarà possibile switchare fra i vari profili creati oppure accedere al menu di personalizzazione degli stessi.

Come creare e modificare i profili

Una volta aperto il Menu delle Funzioni, premete il touchpad per accedere alla schermata dei profili, in cui è possibile vedere l'elenco di quelli registrati e quello attivo, contrassegnato da un pallino di colore verde. A questo punto, selezionate un profilo esistente per modificarlo (potete cambiare anche il nome) oppure createne uno da zero cliccando sul tasto nella parte alta della schermata. Accedendo al menu di personalizzazione del profilo, potrete modificare la funzione dei singoli tasti, la sensibilità delle levette, l'intensità della vibrazione, la resistenza dei grilletti e la loro zona morta.

Switch rapido dei profili

Dal momento che è possibile creare un profilo che si adatti perfettamente a giochi specifici o a generi di titoli diversi (ad esempio è possibile fare in modo che i tasti sul lato posteriore permettano di correre e abbassarsi, così da essere più prestanti negli sparatutto in prima persona), è utile sfruttare anche il sistema che permette di passare da un profilo all'altro con una semplice combinazione di tasti. Come potete vedere nella schermata della gestione dei profili, è possibile assegnare un profilo alle seguenti combinazioni di tasti: Fn + X, Fn + Quadrato, Fn + Cerchio. Esiste anche la combinazione formata da Fn + Triangolo, ma questa attiva il profilo di default e non è possibile modificarla. Una volta deciso quale profilo assegnare alle scorciatoie, vi basterà premere in contemporanea i due tasti per effettuare lo switch, anche durante il gioco.

Controllo del volume

Grazie alla presenza dei tasti extra su tutta la superficie del DualSense Edge, il nuovo controller pro per PlayStation 5 permette anche di modificare il volume in entrata delle cuffie collegate attraverso una rapida combinazione di bottoni. tenendo premuto il Tasto Fn destro (quello sotto lo stick analogico destro), si possono utilizzare le frecce direzionali su/giù per modificare il volume, invece le frecce direzionali destra/sinistra vanno a modificare il bilanciamento tra volume del gioco e chat vocale quando il giocatore è all'interno di un party. Si tratta di funzioni che si possono svolgere anche accedendo ai menu delle impostazioni, ma in questo modo avviene tutto in maniera immediata e senza dover necessariamente interrompere l'azione di gioco.

Sapevate che la batteria del DualSense Edge è più piccola del normale controller PS5?