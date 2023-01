DualSense Edge: i video tutorial di Sony spiegano come configurarlo al meglio

Dopo aver illustrato le incredibili novità del DualSense Edge, Sony 'scomoda' il team di Supporto ufficiale di PlayStation per realizzare diversi video tutorial che spiegano come configurare al meglio il nuovo controller premium di PS5.

Nei tre filmati realizzati dal colosso tecnologico giapponese vengono illustrati le numerose opzioni di personalizzazione offerte dal DualSense Edge, con la descrizione puntuale dei passaggi da effettuare per impostare al meglio ogni parametro e componente in base alle proprie necessità e preferenze.

Nel primo dei tre video tutorial, il supporto PlayStation spiega ad esempio come gestire le impostazioni principali e assegnare i tasti con i profili personalizzati. Il secondo filmato entra invece nel merito degli interventi da compiere per sostituire i moduli levetta e riposizionare le apposite coperture. L'ultimo video di Sony descrive infine i Cappucci Levetta, i Tasti Posteriori e i Grilletti, mostrando delle comode infografiche e delle clip esplicative che illustrano i passaggi da effettuare per fissare i tasti, scambiare i cappucci degli analogici, regolare i finecorsa dei grilletti e ricaricare il controller.

Se volete saperne di più sul nuovo controller elite di PlayStation 5 che sarà ufficialmente in vendita da domani giovedì 26 gennaio, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione del DualSense Edge.