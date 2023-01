DualSense Edge, video unboxing: ecco com'è il nuovo controller di PS5

Scopriamo com'è il DualSense Edge, il nuovo controller premium di PlayStation 5: in attesa della recensione, eccovi il nostro video unboxing realizzato nel corso di una diretta curata da Alessandro Bruni sul canale Twitch di Everyeye.it.

Il nuovo arrivato nella famiglia dei controller Sony per PlayStation 5 offre il remapping completo dei pulsanti, un sistema di salvataggio dei profili, l'accesso all'interfaccia utente direttamente dal pad e degli stick analogici intercambiabili. Ma non solo.

Nella dotazione hardware e software del 'fratello maggiore' del DualSense di PS5 comprende anche dei pulsanti posteriori che, come gli analogici, sono facilmente intercambiabili attraverso dei tasti a leva o a mezza cupola. Non mancano poi i moduli stick completamente rimovibili, delle migliorie al design per aumentarne l'ergonomia e diversi accessori, come il cavo USB tipo C e una custodia per il trasporto che permette ai giocatori di caricare il pad mentre è riposto al suo interno.

In attesa della nostra recensione, vi lasciamo quindi in compagnia di Alessandro Bruni e del video unboxing del nuovo controller di Sony in arrivo sul mercato il prossimo 26 gennaio. Per un ulteriore approfondimento sulle specifiche e sulle funzionalità di questo pad, vi invitiamo a leggere il resoconto della nostra prova con il DualSense Edge di PlayStation 5.