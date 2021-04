DualSense: feedback aptico e trigger adattivi nei due nuovi spot con Horizon e Spider-Man

Con il DualSense, Sony è riuscita ad amplificare il senso di immersione nei videogiochi per PlayStation 5. Caratteristiche uniche del controller, come il feedback aptico e i grilletti adattivi, sono riusciti a portare una piccola grande rivoluzione per i giocatori.

Consapevole del successo ottenuto, la compagnia nipponica continua a promuovere in maniera convinta il pad di PS5 pubblicando due nuovi spot ad esso dedicati. Il primo, che trovate in cima alla notizia, mette in luce il feedback aptico, capace in giochi come Gran Turismo 7, Bugsnax, Ratchet & Clank Rift Apart e Returnal di trasmettere sensorialmente gli effetti in-game e le azioni del giocatore attraverso la vibrazione del dinamica del controller.

Il secondo filmato, riportato più in basso, focalizza la sua attenzione sui grilletti adattivi: portando gli esempi di Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Godfall, Sony ci ricorda come i trigger del pad siano caratterizzati da diversi livelli di resistenza al fine di simulare gli effetti fisici delle azioni effettuate in-game (ad esempio, quando tendiamo l'arco nei panni di Aloy in Horizon). Come viene specificato all'interno dei due spot, entrambe le peculiarità tecniche del pad non sono sfruttate di default in tutti i titoli, e devono quindi essere supportate dai singoli sviluppatori per i loro giochi.

Nonostante la continua carenza di scorte, PS5 sta vendendo più velocemente di PS4, stando all'ultimo report ufficiale di Sony. A proposito di DualSense, sulle nostre pagine trovate una guida per riuscire a connettere il pad PS5 ai vostri dispositivi iOS e Android.