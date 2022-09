PS5: DualSense di God of War Ragnarok disponibile per il preordine anche in Italia

Il DualSense God of War Ragnarok Limited Edition è ora disponibile per il preordine anche in Italia, nel momento in cui scriviamo il controller può essere preordinato solamente online sul sito di GameStop, anche se non dovrebbe trattarsi di un'esclusiva del rivenditore.

L’edizione limitata del controller wireless DualSense God of War Ragnarök. Il suo design bicolore, blu freddo su uno sfondo bianco ghiaccio, si ispira al mondo norreno di Midgard ed è impreziosito dall’emblema di un orso e di un lupo, che rappresentano Kratos e Atreus.

Potete prenotare il DualSense God of War Ragnarok Limited Edition da GameStop al prezzo di 75.98 euro, con possibilità di pagare in tre rate da 25.32 euro con Klarna, senza interessi. La consegna è prevista per il 9 novembre, data di uscita ufficiale del controller e di God of War Ragnarok.

La confezione non include un codice per scaricare God of War Ragnarok o altri contenuti, all'interno è presente solamente il controller DualSense in colorazione blu e bianco ghiaccio con decorazioni ispirate alla nuova avventura di Kratos e Atreus. Una edizione limitata del joypad di PlayStation 5 pensata per celebrare il ritorno di God of War e indubbiamente una bella occasione per portarsi a casa un DualSense personalizzato dai colori unici.