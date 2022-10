Dualsense Gray Camouflage: in preordine su Amazon con uscita prevista per il 14 ottobre

Dopo aver aperto i preordini delle cuffie wireless DualSense nella nuova colorazione Gray Camouflage, Amazon apre i preordini anche del nuovo DualSense in questa nuova colorazione, ora in preordine al prezzo di listino di 74,99 euro con uscita prevista tra pochissimi giorni, esattamente il 14 ottobre.

Clicca qui per preordinare il DualSense nella nuova colorazione Gray Camouflage su Amazon

Il controller nella nuova colorazione con motivo mimetico in tripla colorazione bianca-grigio-nera, mantiene inalterate le caratteristiche tecniche rispetto ai modelli già usciti, quindi stessa durata della batteria, feedback aptico, grilletti adattivi, batteria interna ricaricabile, nuovo pulsante Create, microfono integrato e nuova lightbar intorno al touchpad.

Il DualSense offre piena compatibilità per essere utilizzato anche per videogiocaregiocare su PC tramite una connessione via cavo USB-C o Bluetooth, per l'opzione senza fili è necessario un adattatore USB Bluetooth da collegare al PC (venduto separatamente). Grazie ai nuovi aggiornamenti i trigger adattivi ed il feedback aptico sono compatibili anche per l'utilizzo del controller su PC.

Se siete interessati alle Pulse 3D nella nuova colorazione Gray Camouflage, vi ricordiamo che sono ancora preordinabili su Amazon a questo link con data di uscita prevista per l'8 dicembre.

