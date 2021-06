DualSense in offerta con Amazon Prime Day anche in bundle con giochi PS5

Siete possessori di PlayStation 5 alla ricerca di un nuovo controller aggiuntivo o sostitutivo per la vostra console? Il joypad DualSense è in offerta su Amazon in tutte le sue colorazioni, anche in bundle.

Il controller di Sony per PlayStation 5 gode di nuove funzionalità, come trigger adattivi, microfono e feedback aptico, messe in atto da quei titoli che le sfruttano. Vediamo assieme tutte le offerte su Amazon che scadono stasera a mezzanotte relative al nuovo DualSense:

Per chi non ne fosse a conoscenza, il nuovo DualSense può essere utilizzato anche per giocare su PC tramite una connessione via cavo USB-C o Bluetooth, per quest'ultima opzione è necessario un adattatore USB Bluetooth da collegare al Personal Computer.

Queste e tantissime altre offerte fanno parte degli sconti di Amazon Prime Day, attivi solamente fino alla giornata di oggi, questo è il link alla pagina dell'evento. Tantissimi prodotti della sezione "Amazon Warehouse" sono scontati del 30%, qui si possono trovare i migliori affari, molti articoli sono praticamente nuovi e, applicando il 30% di sconto al prezzo già scontato, si possono ottenere delle offerte incredibili, come per esempio la versione con copertina spagnola di Cyberpunk per PlayStation 4 (il gioco è completamente in italiano) acquistabile a questo link a soli 12,97 euro, lo sconto del 30% sarà attivato direttamente nel carrello.