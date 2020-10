DualSense si presenta, tra unboxing e dettagli da Austin Evans: le novità in video

Con un'improvvisa impennata comunicativa, la giornata di venerdì 23 ottobre ha visto emergere molte novità dall'universo PlayStation, ormai vicino ad accolgiere in famiglia la prossima ammiraglia Sony.

Mentre il rapper Travis Scott si è reso protagonista di un nuovo spot PS5, il controller della console si è invece presentato ancora una volta al pubblico. Questa volta, il DualSense è approdato tra le mani di Austin Evans, celebre YouTuber statunitense attivo nel settore della tecnologia. Quest'ultimo ha così avuto modo di registrare un video nel quale mostrare nel dettaglio l'unboxing del pad di PlayStation 5. In seguito, il content creator ne ha discusso in maniera approfondita le caratteristiche: una procedura che non ha tuttavia previsto la presentazione del controller in azione con una PS5. L'analisi si è dunque limitata a prendere in considerazione fattori estetici e di ergonomicità.



Per riassumere ogni nuovo dettaglio legato alle informazioni su DualSense emerse durante i test condotti da Austin Evans, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo dunque una buona visione! Restando in tema di unboxing, ricordiamo che di recente anche Geoff Keighley, giornalista videoludico canadese, ha avuto modo di presentare in video PlayStation 5.