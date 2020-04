DualSense e prezzo di PS5: quanto costerà il controller nextgen di Sony?

Partendo dalle informazioni condivise da Sony sul design del DualSense con le prime immagini, la community si interroga sul prezzo di PS5 e sull'eventuale costo aggiuntivo da sostenere per l'acquisto di un ulteriore controller nextgen.

Prima ancora dell'inizio dell'attuale generazione di console, infatti, abbiamo assistito a un aumento del prezzo medio dei pad gaming "ufficiali", ossia di quei controller acquistabili singolarmente per le principali piattaforme casalinghe e che presentano design e caratteristiche identiche rispetto a quelle dei pad già disponibili in bundle.

Dopo aver raccolto i giudizi degli appassionati sui principali siti e forum videoludici, la redazione di GameRant ha così provato a riassumerne i pareri per realizzare un'analisi che ci riconduce, ancora una volta, al reveal del DualSense. La presentazione del controller di PlayStation 5 offre infatti diversi spunti di riflessione sul possibile prezzo del DualSense, specie in funzione dell'importante cambio di design attuato dai progettisti Sony per segnare una discontinuità con il DualShock 4.

Anche le innovazioni tecnologiche del DualSense promesse dall'azienda nipponica potrebbe avere un impazzo sul prezzo del controller nextgen di PS5: pensiamo ad esempio al feedback aptico, ai trigger adattivi, al microfono integrato e ad un fattore che si tende a sottovalutare ma che in realtà risulta essere cruciale, ossia quello relativo ai "costi accessori" sostenuti da Sony nella progettazione e nei test del dispositivo.

Mentre tutti i fattori tendono a suggerire che DualSense potrebbe avere un prezzo superiore rispetto a quello che ha caratterizzato il DualShock 4 al lancio di PS4, non si conoscono però i dettagli della strategia commerciale di Sony, specie per quanto riguarda il prezzo di PS5 e l'eventualità, remota ma non da scartare a priori, di vendere sottocosto la console. A tal proposito, vi rimandiamo alla visione del filmato realizzato da DF sull'ipotesi di PS5 e Xbox Series X vendute a 500 dollari.