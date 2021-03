DualSense PS5 con 1 mese di PlayStation Plus in regalo da GameStopZing

Se siete tra i fortunati possessori di PlayStation 5 e siete in cerca di un nuovo controller DualSense per giocare in multiplayer con i vostri cari, allora dovreste prendere in considerazione la promozione che GameStopZing ha lanciato nell'ambito del nuovo Volantone di marzo.

Fino al prossimo 31 marzo, acquistando un controller DualSense per PlayStation 5 al prezzo di 70,98 euro, otterrete in regalo un codice valido per un abbonamento della durata di un mese a PlayStation Plus, dal valore di 8,99 euro. Il codice può essere riscattato anche se avete già una sottoscrizione attiva, la data di scadenza verrà automaticamente aggiornata e posticipata di un mese. L'offerta è valida sia negozi, sia online:

GameStopZing offre anche l'opportunità di risparmiare ulteriormente: portando in negozio il vostro DualShock 4 usato, potrete acquistare il bundle DualSense + PlayStation Plus 1 mese a 39,98 euro.

Ne approfittiamo per ricordarvi che da GameStopZing potete anche risparmiare il 40% sui giochi di PS5 riportando i vostri titoli usati per PS5. Se invece interessati all'acquisto della console next-gen, vi consigliamo di iscrivervi al programma fedeltà GSZ e attivare la ricezione delle comunicazioni da parte di GameStopZing, solo così saprete in anticipo quando le console torneranno in vendita e avrete tutto il tempo necessario prepararvi ad effettuare l'ordine. Ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema.