DualSense di PS5: quanti colori esistono oltre al bianco?

Spesso capita di vedere sopratutto su social e forum immagini di controller DualSense di vari colori come nero, verde, giallo, arancione, viola, blu e tanti altri. Si tratta di mockup o controller personalizzati con skin adesive... ma quante colorazioni del DualSense esistono davvero da comprare nei negozi?

Al momento esiste una sola colorazione, ovvero quella bianca, questo è il colore standard del DualSense che riprende le tonalità cromatiche di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, il 18 giugno si aggiungeranno però due nuove colorazioni denominate Cosmic Red e Midnight Black. Entrambe ispirate allo spazio e alla galassia, le varianti Cosmic Red e Midnight Black giocano sui toni del rosso e del nero, si tratta di due tonalità che hanno riscosso un notevole successo al momento della presentazione e che probabilmente andranno sold-out in breve tempo.



Ad oggi (giugno 2021) non sono stati annunciati altri colori per il DualSense ma non è escluso che Sony possa svelare ulteriori modelli nel prossimo futuro, esattamente come accaduto con il DualShock 4 che nel corso della sua vita è stato proposto in numerose colorazioni lucide, opache, cromatiche e con loghi e grafiche speciali ispirate a giochi o eventi. DualSense Cosmic Red e Midnight Black sono in preordine da GameStopZing mentre il controller DualSense bianco è in sconto su Amazon in queste ore.