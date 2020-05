DualSense PS5: ecco il controller ispirato ad Assassin's Creed Valhalla

Abbiamo visto in queste settimane DualSense personalizzati ispirati a serie come Dragon Ball, Naruto e Star Wars (solamente per citarne alcuni), poteva dunque mancare un DualSense fan made dedicato ad Assassin's Creed Valhalla? Ovviamente no.

L'annuncio del nuovo episodio della serie ha ispirato il grafico e designer Nicolas Rodriguez nella creazione di un DualSense ispirato al gioco Ubisoft che presenta un look certamente ispirato e molto originale ma forse difficile da realizzare concretamente, a causa di una scelta cromatica non troppo comune e apparentemente non semplice da replicare sulla plastica.

Cosa ne pensate del DualSense di Assassin's Creed Valhalla? Come ribadito si tratta di un design fan made ma chissà che Ubisoft e Sony non possano cogliere la palla al balzo e prendere spunto per realizzare un controller dedicato al prossimo gioco della saga. Assassin's Creed Valhalla uscirà a fine anno su tutte le principali piattaforme tra cui PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X, il primo video gameplay verrà mostrato questa settimana (più precisamente giovedì 7 maggio) durante l'evento Inside Xbox di Microsoft.