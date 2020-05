DualSense PS5: il controller permetterà di sentire anche il rumore delle gocce di pioggia?

Nel corso di un podcast condotto da Alanah Pearce sono intervenuti il musicista Austin Wintory e il game designer Mike Bithell (autore di Volume e John Wick Hex) oltre al doppiatore Troy Baker, tra le altre cose si è parlato anche del DualSense di PS5.

Wintory ha spiegato come gli effetti sonori vengano campionati e aggiunti nei videogiochi, citando come esempio il rumore della pioggia, dopo questa dichiarazione è intervenuto Bithell, che risponde al collega con queste parole: "Austin... ti piacerà quello che stanno facendo con il controller di PS5."

Lo sviluppatore afferma di aver assistito ad alcune dimostrazioni delle potenzialità del DualSense, specificando come il controller "permetterà di sentire le gocce di pioggia come se fossero vicine a noi." Non è un mistero del resto che Sony stia lavorando per garantire esperienze immersive su PlayStation 5, da qui la volontà di cambiare nome al controller da DualShock a DualSense, come chiarito da Jim Ryan durante la presentazione: "DualSense segna una svolta radicale rispetto ai nostri controller precedenti e rappresenta perfettamente il salto generazionale che intendiamo intraprendere con PS5. Il nuovo controller, insieme alle numerose funzionalità innovative di PS5, trasformerà il modo in cui si gioca, e supporterà in pieno la visione di superamento dei confini del gioco che ha sempre caratterizzato il brand PlayStation."