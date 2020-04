DualSense di PS5: a cosa servirà il tasto Create del controller nextgen?

Grazie all'annuncio del DualSense di PS5 è stato possibile ammirare il design ufficiale del controller nextgen di Sony. Superata l'eccitazione del reveal, sono però in molti a chiedersi come mai l'azienda nipponica non abbia approfittato dell'occasione per discutere di una delle innovazioni del pad, ovvero il tasto Create.

Oltre alla proverbiale discussione a cui sta partecipando la community sui social e sui principali forum di settore, anche diversi giornalisti delle testate videoludiche internazionali cominciano a interrogarsi sui motivi che hanno spinto Sony a non svelare le funzionalità a cui avremo accesso attraverso il nuovo pulsante del DualSense.

Il colosso tecnologico giapponese, infatti, si è limitato a precisare che il tasto Create andrà a sostituire il pulsante Share dell'attuale DualShock 4 di PS4, confermando in tal modo che ne rappresenterà una sorta di evoluzione. Quali saranno allora le misteriose funzionalità del tasto Create del DualSense?

La redazione di TheSixthAxis, ad esempio, ipotizza che l'utilizzo del tasto Create potrebbe garantire l'accesso veloce a funzioni come quelle offerte da SHAREfactory, il programma per l'elaborazione e la modifica dei video acquisiti su PlayStation 4 tramite il pulsante Share. Un'altra caratteristica del tasto Create del DualSense potrebbe essere quella rappresentata dall'accesso a funzionalità inedite, tanto singleplayer quanto multiplayer, per servizi in game streaming come PS Now, o magari a strumenti evoluti per la personalizzazione dell'esperienza di gioco come quelli previsti su ecosistema PC con il software NVIDIA Ansel.

Decisamente meno probabile potrebbe poi essere un utilizzo del tasto Create per accedere a strumenti con cui agire direttamente sull'universo digitale del proprio videogioco preferito, apportandovi dei cambiamenti in tempo reale con programmi integrati nel software di sistema di PS5 che, ipotizziamo, potrebbero essere analoghi a quelli implementati nell'editor di Dreams. E questo, senza citare le sorprese che il tasto Create potrebbe riservare nei giochi PS4 fruiti tramite la retrocompatibilità di PS5.

E voi, quali novità ludiche, grafiche o contenutistiche vorreste veder associate al pulsante Create del DualSense di PlayStation 5? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi lasciamo a un approfondimento sui concept più belli di PS5 e DualSense.