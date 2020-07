DualSense di PS5: niente pulsanti sul retro. Sarà compatibile col Back Button del DS4?

In occasione dell'ultima dimostrazione dal vivo del DualSense, il giornalista e presentatore Geoff Keighley ha mostrato il retro del controller PS5 e confermato, così facendo, l'assenza di pulsanti aggiuntivi.

Oltre ai trigger dorsali, ai tasti funzione, agli analogici e ai pulsanti che si possono ammirare sulla parte frontale del DualSense, quindi, il nuovo controller progettato da Sony per accompagnare gli acquirenti di PlayStation 5 nel corso della prossima generazione sarà sprovvisto di pulsanti sul retro.

A margine dell'ultimo show digitale della Summer Game Fest, Keighley ha condiviso anche uno scatto comparativo tra DualSense e DualShock 4 per aiutarci a raffrontare il design e le dimensioni dei due pad Sony.

Sia nell'immagine in questione che nel corso dell'evento, però, non sono emerse ulteriori novità su di un tema che ha tenuto banco sui social e sui portali di settore in questi mesi, ovvero quello della possibile compatibilità del Back Button di PS4 con il DualSense di PS5. Stando a quanto mostrato da Geoff Keighley e da Sony, le analogie tra i form factor dei controller PS4 e PS5, specie per quanto concerne i connettori posti nella parte inferiore, potrebbero suggerire una compatibilità con l'accessorio lanciato nel febbraio di quest'anno (qui trovate la nostra recensione del Back Button di PS4). Senza un commento ufficiale da parte dei rappresentanti di Sony, però, non possiamo esprimerci in maniera definitiva.

Speriamo quindi che l'azienda nipponica chiarisca quanto prima i dubbi nutriti dall'utenza PS4 che ha deciso di acquistare il Back Button Attachment per dotare il proprio DualShock 4 di un comodo set di pulsanti programmabili.